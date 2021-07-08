08.07.2021
20:45
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Происшествия
Ленский район умоляет приостановить продажу билетов
В редакцию SAKHALIFE.RU поступила копия тревожного письма главы Ленского района Жумарта Абильманова в ООО «Ленатурфлот».
В обращении указано, что муниципальный оперштаб из-за массового заболевания коронавирусом в селах Толон и Иннялы с 5 июля 2021 года ввел ограничения на перемещение по району жителей указанных населенных пунктов. Абильманов просит о приостановлении продажи билетов на пассажирский водный транспорт жителям этих сел, делая исключение только для вакцинированных.
По сводке Оперштаба в первые дни июля количество заболевших в Ленском районе доходило до 5 человек в день.
Фото: из присланного
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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