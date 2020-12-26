Ленский мост: якутян волнует архиважный вопрос

25 декабря прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам строительства Ленского моста. На заседании рассмотрены вопросы об учёте гидрологических и ледовых условий реки Лена и технической возможности строительства и эксплуатации вантового моста в природно-климатических условиях Якутии.

И.о. первого зампреда Якутии Дмитрий Бердников отметил, что якутян особенно волнуют вопросы: не будут ли создавать помехи опоры моста при ледоходе, выдержат ли они ледовую нагрузку, а также какой конструкции будут ванты?

Для анализа, оценки этих рисков и моделирования проектным институтом привлечены специалисты высокого класса.

На заседании об учёте гидрологических и ледовых условий реки Лена в проекте строительства мостового перехода с информацией выступили сотрудник АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» (проектный институт) Артем Николаев, завотделом русловых процессов Государственного гидрологического института Виктор Католиков, ведущий сотрудник Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, к.г.н. Александр Завадский.

В рамках проекта проведена работа по анализу научных и практических исследований реки Лена. Основную работу по русловым потокам делает географический факультет МГУ. Второй соискатель научной работы в этом направлении – Государственный гидрологический институт, который в своё время сделал физическое моделирование заторообразования в рамках предыдущего проекта, который получил положительное заключение. Ведущий сотрудник МГУ Александр Завадский сообщил, что инженерно-гидрологические изыскания по учёту гидрологических и ледовых явлений на реке Лена были начаты в марте этого года и завершены месяц назад. На основании этого подготовлен большой объём отчётного материала, который передан проектному институту. Сейчас осталась работа, связанная с математическим моделированием гидравлики потока и русловых деформаций. В настоящее время закончен этап моделирования бытовых условий.

Заведующий отделом русловых процессов Государственного гидрологического института Виктор Католиков озвучил, что у них есть большая русловая гидравлическая лаборатория и сейчас идёт строительство модели к новому проекту и уже к следующему году планируется выкладка рельефа. Размеры модели – 90 метров в длину и 20 метров в ширину. В настоящее время моделируется 15 километровый участок, чтобы более детально исследовать кинематику потоков в районе строительства моста. Виктор Католиков, как и сотрудники МГУ, ждёт от проектного института технических решений. Он озвучил, что физическое и математическое моделирование называется гибридным. Оно позволяет избежать ошибок при принятии решений по строительству объектов. «Лёд мы моделируем из полиэтилена высокого давления. Он будет у нас иметь на модели параметры в толщину среднего льда на месте строительства Ленского моста. Для того, чтобы его пускать мы анализируем результаты работы МГУ сейчас и на прошлой модели. То есть выясняется состав ледяных полей, которые плывут. Режем полиэтилен на льды таких размеров в масштабе модели и пускаем. В результате происходит механическое формирование заторов и дальше выясняется какая там кинематика. Методика эта уже отработана, она уже проверена на трёх моделях», — резюмировал Католиков.

Проектным институтом строительства Ленского моста выбран АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Его представитель Артем Николаев сообщил, что работы по проектированию идут по графику. «В ближайшее время мы все основные параметры по нему передадим в МГУ и Государственный гидрологический институт, чтобы они доделали математический и физические модели для строительства моста», — озвучил Николаев.

О технической возможности строительства и эксплуатации вантового моста в природно-климатических условиях Якутии с информацией выступил технический директор АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Игорь Колюшев. По поводу обледенения вантовых мостов во Владивостоке, он озвучил, что это уникальный случай. Таких случаев в мире до этого было всего два: один в Канаде, другой в Европе. И вот третий случай произошёл во Владивостоке. По его информации, в мире разработаны и испытаны несколько вантовых систем, которые предотвращают такое явление.

Проектным институтом сегодня установлен тесный контакт с ведущими мировыми поставщиками вантов. Им направлено техническое задание по Ленскому мосту на проведение испытаний вантовых систем в природно-климатических условиях Якутска. «Мы уже получаем положительные результаты. На данный момент мы не видим факторов, которые бы говорили нам, что вантовый мост в Якутске построить невозможно», — отметил Артем Николаев. Технический директор института Игорь Колюшев объяснил, что вантовые мосты строятся именно в целях облегчения прохождения ледоходов на реках. В этом случае мостовые опоры можно установить в дали друг от друга. В проекте Ленского моста пролёт между опорами составит 850 метров. Для сравнения, пролёт моста на бухте Золотой Рог во Владивостоке – 800 метров, а на мосту на Русский остров – 1100 метров.

В ходе обсуждения данных вопросов Дмитрий Бердников указал также привлечь к работе по консультированию Институт физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова, который является одним из ведущих в стране в области проблем прочности и разрушения металлов при низких климатических температурах, энергоснабжения и эффективных энерготехнологий, проблем теплообмена, теплофизических свойств.

Подводя итоги заседания, и.о. первого зампреда отметил, что рабочие встречи по данным вопросам будут проводиться регулярно.

«На основе научных исследований и анализов нужно просчитать все риски при строительстве и дальнейшей эксплуатации Ленского моста. Ждём от вас предложений и расчётов», — поставил задачу перед сотрудниками проектного института и учёными Дмитрий Бердников.