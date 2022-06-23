23.06.2022
19:29
259

Якутия

Ленский мост вошел в программу дорожного строительства России

Правительство России утвердило план, согласно которому более 35 млрд рублей рассчитаны на пять лет реализации проекта, из них: федеральный бюджет профинансирует 16,9 млрд рублей; региональный — 9 млрд рублей; внебюджетные источники отправят 9,2 млрд рублей.

Торгово-логистический центр планируют построить у подъездной дороги к Ленскому мосту В целях строительства выделен земельный участок, разработана концепция, проведены предварительные расчеты по потребности и площади будущего центра. тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх