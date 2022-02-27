Ленский мост — тревоги и планы прибрежных жителей

На итоговом прямом эфире отчёта правительства Якутии на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» 26 февраля жительница села Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса задала вопрос: что из себя представляет Ленский мост как инфраструктурный объект?

Отвечая на данный вопрос, первый вице-премьер Дмитрий БЕРДНИКОВ отметил, что это большой линейный объект протяженностью 14,9 км. Он включает в себя 2 моста через Табагинскую протоку общей протяженностью 834 погонных метра, трехпилонный мост с эстакадой с правого берега общей протяжённостью 5,36 км, насыпи общей протяжённостью 8,5 км с обеих берегов.

«По просьбе жителей села Хаптагай и с согласованием проектных институтов, в том числе государственного гидрологического института, в прошлом году было принято решение в рамках строительства Ленского моста сделать искусственное сооружение – эстакаду через Хаптагайскую протоку, чтобы исключить возможность подтопления данного участка. Это упростит движение весеннего ледохода и даст возможность перемещения людей и скота в этом месте», — рассказал Дмитрий Бердников.

Также он озвучил, что по просьбе жителей сёл Старая Табага и Табага на левом берегу реки выделен участок площадью 56 гектаров для создания придорожного сервиса. Это даст эффект для развития малого бизнеса в этих населённых пунктах. Сегодня уже разработана концепция, проведены предварительные расчёты по потребности и площади будущего транспортно-логистического центра.