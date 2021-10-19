Ленский мост: строительные работы ведутся в рамках подготовительного этапа

Многих жителей Якутии волнуют вопросы строительства Ленского моста. О том, какая на сегодня ситуация сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Работы по строительству Ленского моста организованы в два этапа — подготовка территории и строительство самого мостового перехода. Как известно, разработка проектно-сметной документации первого этапа по подготовке территории завершена и получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 05.04.2021 № 14-1-1-3-015832-2021. Первый этап включал в себя строительство технологических площадок, устройство вахтовых поселков, переустройство сетей электроснабжения 10 кВ и 110 кВ, сетей связи и газоснабжения», — поясняет Дирекция по строительству Ленского моста.

Отметим, что строительные работы первого этапа начались в мае текущего года в соответствии с разрешением на строительство от 20.05.2021 № 14-000-3-2021. За это время произведена отсыпка земляного полотна и смонтированы 276 дорожных плит под технологическую площадку №1 около села Старая Табага. Также установлено восемь бытовых вагончиков, строительная площадка подключена к электроснабжению.

На сегодняшний день силами местной компании ООО «Техэлектроснаб» переустраиваются линии электропередач ВЛ 10 кВ на участках Табага-1, Табага-2, Северная мозаика, подпадающие под створ основного хода. Уже установлено 34 из 49 опор линий электропередач, на подходе еще 15 опор. «Все идет в штатном режиме согласно календарному графику. Подключение новых сетей будет завершено до конца этого года. Все строительные работы на технологической площадке выполнены местными компаниями», — отмечает Дирекция.

Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации второго этапа строительства Ленского моста. В настоящее время в полном объеме завершены инженерно-геологические изыскания, предоставлены земельные участки для проектирования. Проектная документация проходит проверку в курирующих министерствах и ведомствах республики. По итогам завершения всех необходимых процедур, проектная документация до конца 2021 года будет направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на государственную экспертизу.

Уникальный транспортный объект — вантовый мост через реку Лена представляет собой трехпилонную вантовую систему с балочными эстакадами на подходах общей протяженностью 14,9 км, в том числе вантовый трехпилонный мост длиной 3,1 км с максимальной длиной пролетов до 840 м. Ленский мост позволит создать мощный транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожный, речной и авиационный федеральные маршруты, автодороги федерального значения «Вилюй», «Лена», «Колыма».

Жители республики могут узнать о ходе работ по строительству Ленского моста на сайте https://mostlena.ru/