Ленский мост: Проектная документация по основному этапу поступит в госэкспертизу до конца апреля

Проектная документация по основному этапу строительства концессионного Ленского моста поступит в госэкспертизу до конца апреля

Об этом было объявлено во время посещения площадки строительства моста через реку Лену первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрием Бердниковым и членом Совета директоров Группы «ВИС» Сергеем Ромашовым.

Вантовый мост через реку Лену – уникальный транспортный объект, который будет построен в чрезвычайно сложных природно-климатических условиях Крайнего Севера и не будет иметь аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном мостостроении. Проект реализуется по концессионному соглашению с правительством Республики Саха (Якутия), где концессионером выступает консорциум Госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС».

«Проектировщики практически завершили свою работу, проектная документация основного этапа поступит на рассмотрение госэкспертизы до конца апреля. Проделана очень большая работа, рассматривалось несколько вариантов конструкций моста, конфигураций его опор. В месте строительства непростая геология, кроме этого, необходимо было учесть все особенности гидрологического режима и ледохода», – рассказал Сергей Ромашов.

Проектирование моста ведёт АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», к предпроектным работам были привлечены и учёные из Якутии. Для изучения процессов, связанных с многолетними мерзлыми грунтами, а также для оценки влияния технологических и временных сооружений на мерзлотные условия к изысканиям был привлечен Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова. Его специалисты будут участвовать в реализации проекта на протяжении всего срока строительства.

Концессия по строительству моста через Лену предполагает серьёзное обновление инженерной инфраструктуры, попадающей в зону строительства. В настоящее время в рамках первого подготовительного этапа проекта проводятся масштабные работы по переносу и переустройству линий электропередач, сетей связи, ветки газопровода высокого давления. Полностью завершена реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ, она подключена к сети. Строители демонтировали 37 и установили 49 новых опор, протянули и смонтировали 9210 м кабеля.

К июлю 2022 года строителям предстоит установить 14 металлических опор на обоих берегах и запустить высоковольтную линию под напряжение по постоянной схеме. На левом берегу идёт переустройство линии электропередач ВЛ 110 кВ. К сегодняшнему дню завершено устройство 10 фундаментов, собрано 10 и установлено 8 высоковольтных опор. На правом берегу проложена просека, завезены сваи для фундаментов и металлоконструкции для двух 64-метровых опор, которые обеспечат прохождение линии электропередач 110 кВ «Майя – Табага» над дорогой.

Первый вице-премьер республики Дмитрий Бердников отметил, что работы на площадке ведутся в соответствии с утверждёнными графиками: «В этом году концессионером будут полностью завершены работы подготовительного этапа – переустройство всех инженерных сетей. В планах до конца года начать работы по основному ходу мостового перехода. Они начнутся с технологической площадки левого берега и подготовки сухого дока для изготовления коффердамов под пилоны моста. При этом хочется отметить, что Группа «ВИС» полностью выполняет принятые на себя обязательства по привлечению якутских компаний при выполнении подготовительных работ».

Проект имеет стратегическую и социальную значимость не только для Якутии, но и для всей России. Мост обеспечит транспортную связь между регионами Восточной Сибири и Дальнего Востока, составляющими более четверти территории страны. Будет создан северный широтный пояс «Восточная Сибирь – Мирный – Якутск – Магадан». Общая протяжённость мостового перехода 14,729 км, в том числе русловая часть длиной более 3 км. Транспортная артерия будет двухполосной с расчётной пропускной способностью 6067 автомобилей в сутки.