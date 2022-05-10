Ленский мост: новые подробности

Документация по второму – основному – этапу строительства мостового перехода через реку Лену в Якутии поступила в ФАУ «Главгосэкспертиза России». После проведения входного контроля ведомство в течение нескольких месяцев проверит соответствие документов требованиям всех технических регламентов — передает телеграм-канал Балабкина Бриф Z.

Напомним, ранее было получено положительное заключение главгосэкспертизы по первому этапу проекту, предусматривающему подготовку территории строительства, вынос и переустройство инженерных коммуникаций.

Тем временем, стоимость моста может измениться из-за удорожания стройматериалов, но при этом, несмотря на текущую экономическую обстановку, не должно возникнуть дефицита деталей. Еще при проектировании объекта предполагалось, что количество импортных составляющих должно быть сведено к минимуму. Как ранее отмечал глава республики Айсен Николаев, детали, которые в проект все-таки включены, могут быть поставлены из дружественных стран.