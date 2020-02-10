Ленский мост: Начало

В четверг, 13 февраля, будет подписано соглашение о строительстве Ленского моста! Документ будет подписан в Москве главой РС(Я) Айсен Николаев и руководством госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает Федор Григорьев на своей странице в ФБ.

Фото: Мария Васильева, ЯСИА Источник: SAKHALIFE.RU.

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