Ленский бассейн водных путей пополнится новыми судами

27 июля первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников провёл совещание о ходе завоза грузов для нужд республики в период навигации с участием заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константина Анисимова.

Федеральный руководитель отметил, что прибыл в столицу Якутии с целью проведения совещаний по текущей ситуации прохождения навигации, открытию арктической навигации в северном бассейне, а также для обсуждения проблем, стоящих, в первую очередь, перед Ленской администрацией водных путей.

«Ленский бассейн – это один из главных речных бассейнов России. По Лене, Яне, Индигирке и по другим рекам Якутии завозятся миллионы тонн грузов. Поэтому перед Росморречфлотом стоит задача поддержания всей системы водных путей и её дальнейшее развитие, включая как путейское хозяйство, так и строительство нового флота для поддержания глубин на нормальном уровне. С этой целью в рамках развития комплексного плана магистральной инфраструктуры в ближайшие годы ленский бассейн получит порядка семи новых судов, в том числе один земснаряд для работы на барах Яны и Индигирки», — сообщил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов.

По словам Константина Олеговича, ожидается, что в ближайшие годы – в 2022-2023 годах будет увеличено и поднимется до нормального уровня текущее финансирование как всех внутренних водных путей, так и в особенности текущее финансирование ленского водного бассейна.

«Это позволит повысить зарплату работников путейского хозяйства и увеличить объемы заказов и строительства нового флота, особенно в преддверии окончания строительства Жатайской судоверфи. Мы думаем, что часть этих заказов будет размещена на этой верфи. И оттуда новые суда сразу будут идти на работу на водные пути ленского бассейна», — резюмировал Анисимов. Он озвучил, что в рамках его визита также запланировано совещание-осмотр Якутского филиала Сибирского университета водного транспорта, где идёт строительство нового корпуса – тренажерного центра. «Это тоже новая страница в развитии водного транспорта и образования в регионе, что очень важно для республики», — подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Первый вице-премьер Алексей Колодезников поблагодарил руководство Росморречфлота от имени правительства республики за понимание важности проблем, связанных с вопросами северного завоза, и принятие действенных положительных мер по решению задач, которые были рассмотрены на предыдущих совещаниях.

В их числе первый зампред назвал реализацию проекта строительства Жатайской судоверфи, который необходим для проведения обновления транспортного флота Ленского бассейна и доведения нефтеналивных судов требованиям технического регламента, обновление дноуглубительной техники для ленского бассейна и строительство земснаряда с производительностью 1000 м3/ч для работы на р. Яна, который был введен в эксплуатацию в 2019 году. Также важными для республики вопросами являются принятие положительного решения вопроса безвозмездной передачи проектной документации на проекты речных судов (RT63, RD63, ROB21 и RDB21) в целях проведения работ по формированию пакета проектной документации строительства нового флота на базе Жатайской судоверфи, включение в план научно-исследовательских работ на 2020-2021 годы изучение сложных участков реки Лена.

Сегодня остро стоят вопросы обновления скоростного пассажирского флота ленского бассейна, которые должны отвечать современным условиям и требованиям по скорости, экономическим характеристикам и строительной стоимости. Алексей Колодезников сообщил, что для презентации имеющихся проектов скоростных судов завтра в республику прибудет генеральный директор АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» Сергей Итальянцев. Совместно с ним будут обсуждены технические проекты скоростных судов для замены судов «Метеор», «Ракета» и «Восход», а также мелкосидящих речных судов для эксплуатации в ленском бассейне в рамках госпрограммы РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».