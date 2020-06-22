22.06.2020
15:00
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Экология

«Ленские столбы» закрыты на карантин

В национальном парке «Ленские столбы» напомнили, что из-за режима повышенной готовности в республике, парк закрыт для посещения. В том числе запрещены рыбалка и сплавы по реке Буотаме.

В связи с угрозой распространения новой коронаврусной инфекции COVID-19 в республике, а также во исполнения указа главы Якутии «О введении режима повышенной готовности на территории РС(Я) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), национальный парк «Ленские столбы» закрыт для посещения, в том числе запрещены рыбалка и сплавы по реке Буотаме.

Нарушение режима особо охраняемой природной территории влечет административное наказание по статье 8.39 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Государственные инспекторы каждодневно проводят плановые проверки по территории парка.

«Мы надеемся на скорейшее снятие ограничительных мер и ждем встречи с нашими посетителями», — отметили в дирекции нацпарка.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://ysia.ru/natspark-lenskie-stolby-zakryt-dlya-poseshheniya/
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