«Ленские столбы» закрыты на карантин
В национальном парке «Ленские столбы» напомнили, что из-за режима повышенной готовности в республике, парк закрыт для посещения. В том числе запрещены рыбалка и сплавы по реке Буотаме.
В связи с угрозой распространения новой коронаврусной инфекции COVID-19 в республике, а также во исполнения указа главы Якутии «О введении режима повышенной готовности на территории РС(Я) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), национальный парк «Ленские столбы» закрыт для посещения, в том числе запрещены рыбалка и сплавы по реке Буотаме.
Нарушение режима особо охраняемой природной территории влечет административное наказание по статье 8.39 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Государственные инспекторы каждодневно проводят плановые проверки по территории парка.
«Мы надеемся на скорейшее снятие ограничительных мер и ждем встречи с нашими посетителями», — отметили в дирекции нацпарка.
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