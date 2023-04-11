Якутия
Ленские столбы в топе журнала «Вокруг света»
Ленские столбы вошли в список самых красивых мест в России
Старейший российский научно-популярный журнал «Вокруг света» составил подборку самых красивых мест в России. В список самых-самых попали Ленские столбы.
Кроме Ленских столбов в подборку вошли:
— Долина гейзеров, Камчатский край;
— Чарские пески, Забайкальский край;
— Столбы выветривания на плато Маньпупунёр, Республика Коми;
— Остров Ольхон, Иркутская область;
— Красноярские столбы, Красноярский край;
— Салтинский водопад, Дагестан;
— Ординская пещера, Пермский край;
— Хибины, Мурманская область;
— Петроглифы Онежского озера;
— Гора Большое Богдо, Астраханская область;
— Куршская коса, Калининградская область;
— Гора Белуха, Республика Алтай;
— Водопад Илья Муромец, Сахалинская область;
— Озеро Эльтон, Волгоградская область.
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