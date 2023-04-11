11.04.2023
19:26
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Якутия

Ленские столбы в топе журнала «Вокруг света»

Ленские столбы вошли в список самых красивых мест в России


Старейший российский научно-популярный журнал «Вокруг света» составил подборку самых красивых мест в России. В список самых-самых попали Ленские столбы.

Кроме Ленских столбов в подборку вошли:

— Долина гейзеров, Камчатский край;

— Чарские пески, Забайкальский край;

— Столбы выветривания на плато Маньпупунёр, Республика Коми;

— Остров Ольхон, Иркутская область;

— Красноярские столбы, Красноярский край;

— Салтинский водопад, Дагестан;

— Ординская пещера, Пермский край;

— Хибины, Мурманская область;

— Петроглифы Онежского озера;

— Гора Большое Богдо, Астраханская область;

— Куршская коса, Калининградская область;

— Гора Белуха, Республика Алтай;

— Водопад Илья Муромец, Сахалинская область;

— Озеро Эльтон, Волгоградская область.

тгк @sakhapress1

Фото: Соцсети
Источник: тгк @sakhapress1

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