Ленские столбы спасены



По состоянию на 14:00 часов 12 июня лесной пожар, возникший 9 июня на территории Национального природного парка «Ленские столбы», ликвидирован на площади 4 га (лесная — 4 га, нелесная — 0 га). Напомним, пожар начался 9 июня — выявленная термоточка оказалась пожаром на площади около двух гектаров. Возгорание тушили 30 человек, задействовано 12 единиц техники.



Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-центр МР "Хангаласский улус"

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