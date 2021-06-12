12.06.2021
18:18
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Происшествия

Ленские столбы спасены


По состоянию на 14:00 часов 12 июня лесной пожар, возникший 9 июня на территории Национального природного парка «Ленские столбы», ликвидирован на площади 4 га (лесная — 4 га, нелесная — 0 га). 

Напомним, пожар начался 9 июня — выявленная термоточка оказалась пожаром на площади около двух гектаров. Возгорание тушили 30 человек, задействовано 12 единиц техники.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-центр МР "Хангаласский улус"
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