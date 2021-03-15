15.03.2021
11:30
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Путешествия & Отдых

Ленские столбы побили рекорд!

В воскресенье гордость Якутии, национальный парк «Ленские Столбы» посетили почти тысяча человек, об этом сообщает официальная страница в Instagram.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://www.instagram.com/p/CMWzTXAMxJ8/
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