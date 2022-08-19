Ленские пожарные получили ранцевые огнетушители

Ленский пожарно-спасательный гарнизон пополнился инвентарем для тушения лесных пожаров. Отметим, пожарно-спасательные подразделения привлекаются для тушения лесных пожаров, создающих угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

Администрация города Ленск на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также исполнения программы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образований передала вручили ранцевые огнетушители, пожарное оборудование и инвентарь на сумму более 650 тысяч рублей.

Наличие такого оборудования очень актуально и позволит остановить ландшафтный пожар на начальном этапе, при условии своевременного выявления. Ранцевые огнетушители помогают подавить пламя там, куда не пройдут пожарные автомобили.

Напомним, что в конце мая огнеборцы Ленского пожарно-спасательного гарнизона отстояли дачные садоводства от огня, когда лесной пожар уже охватил несколько строений. Тогда для тушения были привлечены все силы и средства гарнизона, а также на помощь пришла специальная техника МБУ «Гранит» и ООО «Алмаздортранс».

«Ранцевые огнетушители существенно облегчают работу личного состава отряда. Так что большое спасибо городской власти от всех наших сотрудников», — отметил Вячеслав Бушуев, начальник Ленского пожарно-спасательного гарнизона.