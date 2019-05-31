Ленская нефтебаза провела субботник

Коллектив Ленской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» принял участие в ежегодном субботнике, очистив прилегающую территорию. Всего за один день общими усилиями сотрудников было собрано и вывезено две машины с мусором.

Стоит отметить, что АО «Саханефтегазсбыт» принимает активное участие в подобных мероприятиях. Во всех филиалах компании проходят субботники по благоустройству и уборке прилегающих территорий. Первыми на субботник вышли сотрудники компании в столице республики во главе с руководителем АО «Саханефтегазсбыт» Виктором Лебедевым. Они привели в порядок прилегающую территорию предприятия, улицу Чиряева в городе Якутске и посадили деревья.