Ленск: Вынесен приговор по уголовному делу о похищении человека, покушении на его убийство

Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 3-х граждан. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и п. «в» ч.2 ст. 126 (похищение человека), п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В суде установлено, что между одним из злоумышленников и потерпевшим возник словесный конфликт, после чего у первого возник преступный умысел на похищение последнего. С этой целью, подавляя сопротивление потерпевшего он нанес ему удар в лицо, после чего все трое подсудимых с применением физической силы поместили потерпевшего в багажник автомобиля и перевезли его за черту города в район дачных участков.

Далее пострадавшего отвели в помещение бани дачного участка, где зачинщик конфликта нанес ему удар топором по голове и покинул помещение, после чего потерпевшему, находившемуся в сознании, вторым подсудимым осколком от бутылки, были нанесены несколько ударов в шею.

Получив данные повреждения потерпевший смог сбежать, в результате оказания ему квалифицированной медицинской помощи остался в живых.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд приговорил одного из подсудимых по п. «в» ч. 2 ст. 126, ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй подсудимый осужден по ч.1 ст.126 УК РФ с учетом ранее имеющихся судимостей к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Третий подсудимый осужден по ч. 1 ст. 126, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.