Ленск перейдет на новую схему теплоснабжения

АО «Теплоэнергосервис» (входит в Группу РусГидро) приступило к работам по изменению схемы теплоснабжения города Ленска в связи с приобретением Ленского предприятия тепловых и электрических сетей (ООО «ЛПТЭС»).

«Это технологическое изменение должно завершиться к 2025 году, в связи с чем при утверждении новой схемы перспективного развития теплосетей необходимо учесть возведение новых планируемых объектов в Ленске. В данное время для надежного обеспечения ленчан теплом с руководством города обсуждается вопрос о сокращении малых котельных для подключения потребителей к Центральному отоплению ЛПТЭС», — пояснил генеральный директор Теплоэнергосервиса Максим Трофимов.

На днях Теплоэнергосервис стал основным поставщиком тепловой энергии и коммунальных услуг на территории г. Ленск. Теперь одно из крупных энергетических предприятий Ленского района ЛПТЭС, которое работает на газовом топливе, будет выполнять роль Центральной котельной и станет центром технологической концепции новой схемы теплоснабжения.