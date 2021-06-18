18.06.2021
14:15
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Коронавирус

Ленин бы одобрил…

Судя по статистике, коронавирус отступать не собирается: на 18 июня в республике выявлено 94 новых случаев COVID-19, в том числе в Якутске – 59, сообщает со ссылкой на министра здравоохранения пресс-служба главы и правительства Якутии. 

Елена Борисова призвала население активно прививаться: все пункты вакцинации будут работать и в предстоящие выходные.

Ставку главы Якутии на массовую вакцинацию одобряет и анонимный обозреватель телеграм-канала «Однажды в Якутии» :

«Верной дорогой идёте, товарищи…» Именно эту фразу Ленина можно употребить в отношении Якутии по вопросу массовой вакцинации. <…>

В Якутии ситуация стабильная. Взрывного роста нет. <…> Но опасность всё еще сохраняется, так как невакцинированные граждане активно перемещаются по стране. <…>

Отдельно отмечу, что принимаемые меры в Москве, Московской области и в других регионах об определении отдельных категорий профессий к обязательной вакцинации подтверждает правильность стратегии руководства республики. 

Кроме этого Якутия первая применила широкий спектр и разнообразный формат массовой вакцинации. Например, по указу Айсена Николаева это и предоставление дополнительных выходных дней для вакцинированных, мобильные вакцинальные комплексы, выездные вакцинации в большие коллективы, вакцинация без прикрепления к той или иной поликлинике, онлайн-запись на вакцинацию.

Ну и наконец, отдельные коллективы и предприятия уже с мая месяца проводят различные поощрения для вакцинированных. Та же компания АЛРОСА, а мэрия Якутска своим сотрудникам планирует вообще выдавать деньги за вакцинацию».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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