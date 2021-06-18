Ленин бы одобрил…

Судя по статистике, коронавирус отступать не собирается: на 18 июня в республике выявлено 94 новых случаев COVID-19, в том числе в Якутске – 59, сообщает со ссылкой на министра здравоохранения пресс-служба главы и правительства Якутии.

Елена Борисова призвала население активно прививаться: все пункты вакцинации будут работать и в предстоящие выходные.

Ставку главы Якутии на массовую вакцинацию одобряет и анонимный обозреватель телеграм-канала «Однажды в Якутии» :