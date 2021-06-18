Ленин бы одобрил…
Судя по статистике, коронавирус отступать не собирается: на 18 июня в республике выявлено 94 новых случаев COVID-19, в том числе в Якутске – 59, сообщает со ссылкой на министра здравоохранения пресс-служба главы и правительства Якутии.
Елена Борисова призвала население активно прививаться: все пункты вакцинации будут работать и в предстоящие выходные.
Ставку главы Якутии на массовую вакцинацию одобряет и анонимный обозреватель телеграм-канала «Однажды в Якутии» :
«Верной дорогой идёте, товарищи…» Именно эту фразу Ленина можно употребить в отношении Якутии по вопросу массовой вакцинации. <…>
В Якутии ситуация стабильная. Взрывного роста нет. <…> Но опасность всё еще сохраняется, так как невакцинированные граждане активно перемещаются по стране. <…>
Отдельно отмечу, что принимаемые меры в Москве, Московской области и в других регионах об определении отдельных категорий профессий к обязательной вакцинации подтверждает правильность стратегии руководства республики.
Кроме этого Якутия первая применила широкий спектр и разнообразный формат массовой вакцинации. Например, по указу Айсена Николаева это и предоставление дополнительных выходных дней для вакцинированных, мобильные вакцинальные комплексы, выездные вакцинации в большие коллективы, вакцинация без прикрепления к той или иной поликлинике, онлайн-запись на вакцинацию.
Ну и наконец, отдельные коллективы и предприятия уже с мая месяца проводят различные поощрения для вакцинированных. Та же компания АЛРОСА, а мэрия Якутска своим сотрудникам планирует вообще выдавать деньги за вакцинацию».
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