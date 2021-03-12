Лена Ефремова: Предстоящие выборы станут объектом внимания политических факторов

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» продолжает реализацию масштабной программы по обучению общественных наблюдателей к выборам в Госдуму РФ.

На этой неделе обучающие семинары прошли в Республике Саха (Якутия), Красноярском и Краснодарском крае, Амурской области. В обучении также участвуют представители Чукотского АО и Магаданской области. После Якутии семинар по обучению независимых наблюдателей продолжился в Астраханской области

Проведено уже 42 обучающих семинара, в которых приняли участие представители 59 регионов страны. Всего предполагается обучить 460 преподавателя, которые после будут заниматься обучением наблюдательского корпуса. Сейчас подготовку прошли уже 422.

Как отмечают эксперты, ключевая цель программы – подготовить к предстоящим выборам независимых наблюдателей, которые будут оперативно выявлять и предотвращать нарушения на участках. Опытные тренеры, в числе которых практикующие электоральные юристы, в интерактивных формах разъясняют, как вести конструктивный диалог с провокатором на участке, и как классифицировать тот или иной проблемный случай

Член Общественной палаты России Лена Ефремова вручает сертификат о прохождении обучения представителю Абыйского района Кристине Слепцовой

Член Общественной палаты РФ от Республики Саха (Якутия) Лена ЕФРЕМОВА отмечает несомненную пользу такого обучения.

«Если раньше мы опирались в основном на теоретические, методические материалы, то здесь – акцент сделан именно на тренинговой работе с разъяснением законодательной базы, а также существующей практики», — отметила она.

По мнению эксперта важно, что будущих наблюдателей знакомят с особенностями новых форм голосования: многодневного и дистанционного электронного, технологией «Мобильный избиратель» и иными новациями. По мнению Лены Ефремовой, предстоящие выборы станут объектом внимания политических факторов как на отечественном, так и на общемировом уровне, и общественные наблюдатели должны обладать максимально широким спектром компетенций и знаний.

«Главное – это обеспечение законности предстоящих выборов на всех этапах их проведения, и институт независимого наблюдения за выборами всецело отвечает этому принципу», — уверена Лена Павловна.

Заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Валентина КИРИЛЛИНА поделилась своей оценкой состоявшегося в регионе семинара.

«Мы увидели, как опытные тренеры в лекционных и интерактивных формах разъяснили права, обязанности и гарантии наблюдателей в контексте последних нововведений, а также возможных случаев (в том числе и проблемных), с которыми наблюдатели могут столкнуться», — рассказала она.

Валентина Ивановна также отметила, что задача как общественных наблюдателей, так и наблюдателей от партий и кандидатов — достоверно информировать общество о ходе избирательного процесса.

Напомним, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах РФ. За два месяца с февраля по март должно пройти 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода.