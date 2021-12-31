Лена Афанасьева: Встречаем Новый год с новыми планами

Дорогие якутяне! Уважаемые коллеги!

Осталось совсем немного до самого волшебного праздника, любимого всеми нами с детства. От имени Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) и себя лично искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был сложным не только для медиков, но и всех жителей нашей страны. Но, несмотря на пандемию и ограничения, связанные с ней, здравоохранение республики продолжало реализацию поставленных задач и государственных программ развития.

Так, действующие уже третий год Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» обеспечили качественную трансформацию нашей отрасли, заметно повысив доступность медицинской помощи. В рамках Года здоровья, объявленного Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, состоялись мероприятия, нацеленные на обновление первичного звена, внедрение принципов здоровьесбережения и создание комфортных условий жизни.

Результаты этой работы многие якутяне, наверняка, уже успели ощутить. В 21 районе республики первых больных приняли новые ФАПы и врачебные амбулатории. Открываются центры амбулаторной онкологической помощи и первичные сосудистые отделения. Приобретены передвижные мобильные комплексы и автомашины скорой помощи.

Впервые за долгие годы мы начали строительство сразу 5 центральных районных больниц. В то же время завершается возведение Кардиологического и Онкоклинического центров. А уже действующие лечебные учреждения получают современное медицинское оборудование, продолжается работа по цифровизации медицинских услуг.

Многое делается для восполнения дефицита кадров, и мы надеемся, что к 2024 году нам удастся качественно обеспечить ими первичное звено медицины, а также кардиологическую, онкологическую и педиатрическую службы региона. И это — лишь малая часть масштабной работы, начатой в региональном здравоохранении при поддержке Главы и Правительства Республики Саха (Якутия).

Дорогие друзья! Все мы встречаем Новый год с новыми планами. И пусть осуществлению Ваших надежд и планов не помешает ничто.

Хочу пожелать всем якутянам и своим коллегам, медицинским работникам Якутии, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости, финансового благополучия! Пусть в Ваших семьях царят взаимопонимание и любовь! Добра вам и процветания. С Новым годом!

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева

