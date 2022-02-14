Лена Афанасьева: в больницах Якутии достаточно медицинского кислорода

На сегодняшний день все медицинские учреждения республики обеспечиваются медицинским кислородом в полном объёме. Недостатка в кислороде нет. В эту волну коронавирусной инфекции потребность в медицинском кислороде стала меньше. Об этом 14 февраля сообщила министра здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

«За всё время пандемии коронавируса в медицинские организации республики было закуплено 16 кислородных станций, 228 прикроватных концентраторов и 195 ИВЛ-аппаратов для искусственной вентиляции лёгких», – проинформировала Лена Афанасьева.

Две кислородные станции уже доставлены в Мирнинскую центральную районную больницу. Ещё два контейнера для Мирнинской ЦРБ находятся в пути и в настоящее время проходят территорию Новосибирской области.

Сегодня с завода-изготовителя разгружаются кислородные станции еще для трёх республиканских медицинских организаций – для Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины, Республиканской больницы № 2 и Республиканской клинической больницы № 3.

«Согласно условиям контракта, поставщик получит денежные средства только после полного исполнения государственного контракта», – подчеркнула министр.

Также министр отметила, что в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, изменился минимальный стандарт оснащения медицинских организаций для лечения больных коронавирусом.