Лена Афанасьева: Слагая свои депутатские полномочия…

Дорогие избиратели!

Год назад, на дополнительных выборах депутата Центрального одномандатного избирательного округа №7, Вы доверили мне представлять Ваши интересы в Якутской городской Думе. Стать Вашим депутатом было для меня очень почетно и в то же время ответственно. Наказы, которые я получила от Вас во время избирательной кампании, во многом определили мою работу в Гордуме.

За этот год нам удалось немало. Это касается как продвижения инициатив благоустройства Якутска, отстаивания финансирования муниципальных программ для формирования здоровой городской среды, так и решения конкретных проблем избирателей. Также для меня, как врача и руководителя Онкодиспансера, важно было инициировать проекты, направленные на оздоровление горожан. И я рада, что Вы не только приняли их, но и активно поддержали своим участием. Это скрининговый проект ранней диагностики рака «Онкопоисксаха.рф», акция «Поговорим о здоровье», которую мы проводили для жителей совместно с Управой Центрального округа, различные городские мероприятия по осмотру населения.

Я очень благодарна каждому, доверившему мне свой голос, за то, что Вы не только поверили в меня, но и помогли глубже понять проблемы округа и столицы в целом. Встречи с Вами, моими избирателями, стали замечательной возможностью узнать, что больше всего сегодня волнует якутян, какие проблемы, в том числе, медицины, требуют оперативного решения. Думаю, это во многом поможет в моей новой работе – уже на посту руководителя Министерства здравоохранения республики, которое мне было доверено возглавить.

Слагая в связи с этим свои депутатские полномочия, я еще раз хочу поблагодарить всех своих избирателей за поддержку и помощь! Хочу выразить слова отдельной благодарности всем активистам округа, это и Совету ветеранов под руководством Варвары Иннокентьевны, женсовету округа под руководством Татьяны Дмитриевны, старостам жилых домов, директорам школ, детских садов, общественникам округа. Вы навсегда останетесь в моем сердце и моей душе! Ваше неравнодушие к судьбе своего родного города дало большой стимул и стало примером для меня. Уверена и в дальнейшем мы продолжим нашу добрую дружбу и сотрудничество.