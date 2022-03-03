В ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 3 марта, министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева призвала в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

Министр отметила, что у невакцинированных больных продолжают фиксировать тяжёлые случаи заболевания коронавирусом. На 3 марта 2022 года первым компонентом привиты 597 788 человек, что составляет 83,4% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 144 749 человек. Это 60,6% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Министр отметила низкие темпы ревакцинации от ковида в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Оймяконском районах и городе Якутске.

За последние сутки госпитализировано 55 человек, что составляет 5,5% от общего количества выявленных случаев за сутки, всего выявлено 998 случаев. «Из них 20,4% – в г. Якутске, в районах республики – 79,6%», – сообщила Лена Афанасьева.

На 3 марта лечение в стационарах получают 10,2% больных, около 90% – в амбулаторных условиях. За сутки выздоровели 168 человек.

По данным республиканского оперштаба в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступил и обработан 991 входящий звонок. Врачами Центра дистанционной аудиоконсультации проведено 138 аудиоконсультации. За последние сутки проведено 3 403 исследования на коронавирус. На сегодня из 1 724 развёрнутых свободно 26,7 ковидных коек. Волонтёры обработали 27 заявок по доставке продуктов питания и лекарств.