Лена Афанасьева поздравляет с Днем медицинского работника!

Уважаемые коллеги! Примите искренние слова поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Прошел еще один непростой год. Мы – врачи, медсестры, санитарки, специалисты вспомогательных служб больниц, решали задачи по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, при этом не переставали оказывать все виды медицинской помощи жителям республики. Особое внимание было уделено Национальному проекту «Здравоохранение», нацеленному на совершенствование профилей «кардиология», «онкология», первичного звена, на развитие цифровизации отрасли, кадровых ресурсов. Отмечу и исторически важное событие для республики — ввод Кардиососудистого центра Национального центра медицины. Этот современный медицинский комплекс, оснащенный лучшим оборудованием, стал поистине бриллиантом медицины Якутии и результатом слаженной работы всего медицинского сообщества. Команда здравоохранения доказала, что справляется и в дальнейшем будет справляться со всеми требованиями и вызовами времени!

Сегодня мы чувствуем серьезную поддержку руководства республики. Реализация федеральных и региональных программ, Десятилетие здоровья, объявленное Главой региона Айсеном Николаевым, дали мощный импульс для подъема здравоохранения на качественно новый уровень. Строятся больницы и ФАПы в районах, продолжается строительство Онкоклинического центра, практически во многих медучреждениях установлены компьютерные томографы и МРТ аппараты, обновляется и другое медицинское оборудование. Продолжается целевая подготовка медицинских кадров на базе Медицинского института СВФУ, Якутского медицинского колледжа и ведущих учебных учреждений России. Цифровые технологии успешно вошли в текущую работу медиков. Наши специалисты уже оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь не только жителям республики, но и других регионов, что говорит о высочайшем уровне их профессионализма.

Дорогие коллеги, разрешите в этот праздничный день выразить особые слова благодарности всем Вам за Ваш самоотверженный труд, самоотдачу, ответственность! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в любимом деле!



Министр

Л.Н. Афанасьева