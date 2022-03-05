Лена Афанасьева о ходе вакцинальной кампании

На 5 марта 2022 года первым компонентом привиты 599 278 человек, что составляет 83,6% взрослого населения республики. Об этом в ходе брифинга оперативного республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 5 марта, сообщила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева

Ревакцинировано 145 883 человека. Это 61,1% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. «Повторная вакцинация (ревакцинация) проводится через шесть месяцев после получения прививки. Переболевшие лица также через шесть месяцев после выздоровления могут получить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции», – напомнила Лена Афанасьева и пригласила подойти в прививочные кабинеты на вакцинацию и ревакцинацию.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки госпитализировано 70 человек или 8,6% от общего количества выявленных случаев за сутки – 816 случаев. «Из них в городе Якутске зарегистрировано 24%, в районах – 76%», – сообщила министр.

На 5 марта лечение в стационарах получают 10,4% больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в амбулаторных условиях – 89,6%.

«За сутки выздоровели 156 человек. Резерв коечного фонда составляет 31%», – проинформировала Лена Афанасьева.