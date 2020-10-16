Лена Афанасьева: Коронавирус пришел надолго…

Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с главными врачами Якутска вопросы по оптимизации работы больниц и лабораторий на фоне увлечения количества заболеваний COVID-19. Главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера, депутат Якутской городской Думы, Лена Афанасьева рассказала о важности принятых мер по оптимизации процессов проверки на COVID-19 и соблюдении мер безопасности населением.

«Вчера состоялось совещание главы РС(Я) Айсена Николаева с главными врачами медицинских организаций по обсуждению проблемных вопросов организации медицинской помощи в период пандемии. Необходимо отметить, что предприняты беспрецедентные меры в это сложное для медицины время«, — сказала Афанасьева.

Среди предпринятых мер она отметила увеличение круглосуточных коек для больных коронавирусной инфекцией и развернутые стационары во многих медицинских учреждениях. Оптимизация работы кабинетов КТ обеспечит доступность диагностических исследований, а также усиление лабораторной диагностики.

«Сегодня COVID-19 выявляют не только ПЦР исследованиями, но и ИХА и ИФА методами, что снизит сроки проведения анализов. Все эти меры, предпринимаемые руководством республики, Министерством здравоохранения, должны улучшить ситуацию. Но еще раз отмечу, как врач, человек, работающий в практической медицине, что правильно отмечено главой республики — коронавирус пришел надолго и жителям нужно принять новый образ жизни, осознать ответственность за своё здоровье и здоровье близких, окружающих. Благодарим Айсена Сергеевича за теплые слова поддержки и благодарности медикам за их самоотверженный труд, профессионализм и ответственность, которые он выразил в своем вчерашнем выступлении«, — заключила она