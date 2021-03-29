29.03.2021
18:15
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Политика

Лена Афанасьева: Эта победа – не случайность

«С Евгением Николаевичем Григорьевым мы знакомы не так давно. На меня он произвел впечатление  разносторонне образованного человека.

Евгений Николаевич умеет работать в команде, имеет стратегическое мышление, работает на результат.

Мне импонирует, что он понимает вопросы, связанные со здравоохранением, понимает, как создать условия для охраны здоровья граждан.

Умение быстро реагировать и оперативно решать сложные вопросы, беря на себя ответственность – это очень важные качества для руководителя

Он именно тот мэр, который понимает, что необходимо для обеспечения жизнедеятельности города», – сообщила Лена Афанасьева.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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