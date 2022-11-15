15.11.2022
10:23
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Происшествия

Лень стала причиной преступления

SakhaLife.ru.

В ОМВД России по Верхнеколымскому району Якутии обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестный похитил его снегоход «Буран».

Полицейскими был оперативно установлен подозреваемый — им оказался 45-летний мужчина. Злоумышленник пояснил, что шёл в магазин за спиртным и заметил снегоход, припаркованный у торговой точки. По словам подозреваемого, ему было лень добираться домой пешком, он решил воспользоваться чужим транспортом.

Угнанный снегоход изъят и возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон».

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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