Лень стала причиной преступления

В ОМВД России по Верхнеколымскому району Якутии обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестный похитил его снегоход «Буран».

Полицейскими был оперативно установлен подозреваемый — им оказался 45-летний мужчина. Злоумышленник пояснил, что шёл в магазин за спиртным и заметил снегоход, припаркованный у торговой точки. По словам подозреваемого, ему было лень добираться домой пешком, он решил воспользоваться чужим транспортом.

Угнанный снегоход изъят и возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон».