26.06.2022
11:21
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Происшествия

Внедорожник сбил велосипедиста

Как известно, водители дорогих внедорожников проявляют особую наглость, совершая маневры и обгоняя впереди идущий транспорт. По статусу автомобиля они чувствуют себя королями дорог, и в этот раз, «Toyota Land Cruiser», нарушая правила, уверенно ехал по обочине и сбил велосипедиста. Видимо, водитель торопился добраться на Ысыах Туймаады и на полной скорости мчался по обочине.

Фото: тгк YKT.CRIMINAL
Источник: тгк YKT.CRIMINAL

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