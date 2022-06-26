Внедорожник сбил велосипедиста

Как известно, водители дорогих внедорожников проявляют особую наглость, совершая маневры и обгоняя впереди идущий транспорт. По статусу автомобиля они чувствуют себя королями дорог, и в этот раз, «Toyota Land Cruiser», нарушая правила, уверенно ехал по обочине и сбил велосипедиста. Видимо, водитель торопился добраться на Ысыах Туймаады и на полной скорости мчался по обочине.