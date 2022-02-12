В Якутии спад ковида: ограничения смягчены

Ситуация по коронавирусу на 12.02.2022:

За последние сутки госпитализировано 119 человек или 4,8% от общего количества выявленных случаев за сутки – 2 503 случая, это значительно меньше, чем фиксировалось ранее.

Напоминаем, что в Якутии сегодня смягчены противокоидные ограничения. Согласно новому указу главы Якутии, требование о предъявлении QR-кодов вакцинированного или переболевшего при входе в торговые центры города Якутска отменяется.

Отменено требование о допуске на работу лиц при предъявлении отрицательного ПЦР или ИХА теста при выходе на работу из отпуска или иных дней отдыха, в том числе после пребывания за пределами республики.

Режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, банкетных залов и иных предприятий общественного питания в городе Якутске продлевается до 00:00 часов, как на всей территории республики. Ранее предприятия общественного питания в столице работали до 23:00 часов.

За сутки 38,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 62,0%.

На 12.02.2022 лечение в стационарах получают 6,2% больных, в амбулаторных условиях – 93,8%. За сутки выздоровели 4 614 человек, накануне — 4 816.

Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 585 359 человек (81,6% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 135 847 человек Это 57,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкий темп ревакцинации: в Нерюнгринском (45,5%), Мегино – Кангаласском (46,9%), Алданском (47,7%), Оймяконском (48,0%), Мирнинском (53,7%), Горном (54,6%) районах и г. Якутске (49%). Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета. Волонтерами за сутки отработано 95 заявок. За сутки задействовано 76 волонтеров. Всего поступило 55 103 заявки.