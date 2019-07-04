Легкоатлеты первыми разыграли медали VII Спортивных игр народов РС(Я)

Сардана Трофимова – чемпионка, Надежда Бут привезла первую медаль амгинцам, Изабелла Борисова удивила резвостью.

Сегодня, 4 июля в рамках VII Спортивных игр народов Якутии первые старты приняли легкоатлеты. На голубой дорожке на стадионе «Амма-Олимп» первыми вышли спортсменки на дистанции 5000 метров во главе трехкратной чемпионки России по марафону Сарданы Трофимовой.

Победительницей забега и первой чемпионкой VII Спортивных игр вполне ожидаемо стала самая титулованная участница соревнований по легкой атлетике. Спортсменка из Верхневилюйского улуса финишировала с результатом 16.31,36. Второй на радость хозяевам прибежала спортсменка из Амгинского улуса Надежда Бут – 16.58,86. Тройку призеров замкнула легкоатлетка из Намского улуса Изабелла Борисова, которая на 9 секунд опередила чемпионку России на 100 километров Надежду Гоголеву из Усть-Алдана.

Здесь уместно добавить, что все трое призеров забега не только подружки, но и тренируются под руководством одного тренера – заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса Татьяны Юрьевны Жирковой.

Всего в забеге на 5000 метров приняли старт 15 участниц.

В целом сегодня у легкоатлетов очень насыщенная программа. Уже состоялись финальные забеги на дистанциях 5000 метров (женщины, мужчины), ожидаются также финалы в беге на 400 метров (юноши, девушки, женщины, мужчины), беге на 1500 метров (юноши, девушки, женщины, мужчины). В спринте мы узнаем также самых быстроногих в беге на 100 метров (юноши, девушки, женщины, мужчины). Также комплекты медалей будут разыграны в тройном прыжке.