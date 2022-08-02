02.08.2022
14:40
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Спорт

Легкоатлет принес Якутии серебро на играх «Дети Азии»

В последний соревновательный день по легкой атлетике на VII спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке спортсмен из Якутии Артем Балан принес своей команде серебро, сообщает ЯСИА.

«В принципе пробежал я хорошо, но показал плохой результат, такое же время я показывал весной — конечно, пытался  улучшить, но немного не хватило. Сказалось то, что слишком поздно начал увеличивать скорость», — сказал Артем Балан.

Юноша является воспитанником нерюнгринской школы, тренирует его Сергей Докторов.

Еще одному якутянину Марсену Радионову немного не хватило до третьего места.

Здесь же после обеда пройдут соревнования по якутским прыжкам «куобах».

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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