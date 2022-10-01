Легко отделалась за загрязнение реки в Якутии старательская артель из Читы

Золотодобывающая компания из Читы, получившая в 2021 году выручку 122 миллиона, а также прибыль 43,4 миллиона рублей от добычи золота в Якутии, оштрафована на 75 тысяч рублей за загрязненный в Нерюнгринском районе ручей Волховский, являющийся левым притоком реки Иенгра, сообщает тгк Торбозное радио.

Этим летом экологи совместно с прокуратурой при проверке участка, где велись работы по добыче рассыпного золота компанией «Титан Автотрейд» под руководством директора Тимуровой Анны, установили, что в находящийся рядом ручей Волховский из отстойной дамбы золотари по трубе скидывали отходы. Помимо того, что было визуально видно загрязнение ручья, экспертиза показала, что во взятых пробах установлено превышение содержания взвешенных веществ в 163 раза.



И за этот откровенный беспредел золотодобывающая компания, зарабатывающая десятки миллионов рублей, получила 17 августа от Нерюнгринского районного суда штраф в каких-то 75 тысяч рублей. Проще платить такие штрафы, чем тратиться на водоочистные сооружения.

В настоящее время «Титан Автотрейд» по иску к правительству РС(Я) требует в арбитражном суде признать незаконным отрицательное заключение Экспертной комиссии этнологической экспертизы на материалы по оценке воздействия на этнологическую среду в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в составе проектной документации «Разработка месторождения россыпного золота руч. Волховский – левый приток р. Иенгра», сообщает тгк Торбозное радио.