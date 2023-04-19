19.04.2023
15:46
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Происшествия

Легким движением руки отодвинул окно двери и …

В Якутске полицейскими раскрыта кража выручки из автобуса.

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление о краже 5 900 рублей из маршрутного автобуса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый — 17-летний молодой человек.

Установлено, что вечером подозреваемый шел по улице, и его внимание привлёк припаркованный у одного из домов пустой автобус. Отодвинув окно двери со стороны водителя, злоумышленник проник в салон автобуса. Похитив выручку в сумме 5 900 рублей, он покинул транспортное средство. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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