Легким движением руки отодвинул окно двери и …

В Якутске полицейскими раскрыта кража выручки из автобуса.

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление о краже 5 900 рублей из маршрутного автобуса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый — 17-летний молодой человек.

Установлено, что вечером подозреваемый шел по улице, и его внимание привлёк припаркованный у одного из домов пустой автобус. Отодвинув окно двери со стороны водителя, злоумышленник проник в салон автобуса. Похитив выручку в сумме 5 900 рублей, он покинул транспортное средство. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».