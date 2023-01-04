Легких денег не бывает!

Мошенники, предложив легкий заработок, похитили у пенсионерки из Алданского района более 240 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району обратилась пенсионерка. Потерпевшей позвонил неизвестный мужчина с предложением заработать. Женщина заинтересовалась, после чего звонивший начал рассказывать о том, что уже очень давно состоит в брокерской компании и зарабатывает большие деньги, после чего предупредил, что скоро ей позвонит менеджер компании, чтобы оформить заявку, на что пенсионерка согласилась. После женщине звонили еще трое «брокеров», с помощью которых она установила два мобильных приложения для заработка на бирже.

Под диктовку злоумышленников женщина произвела несколько операций, переведя свои сбережения через «Qiwi-кошелек». В ходе последующего сеанса связи с мошенниками женщина начала «играть» на бирже, и ей даже удалось вывести 1 300 рублей. Так мошенники убедили её, что схема работает, каждый день можно зарабатывать, не выходя из дома, но для получения большей прибыли вложенных ею денежных средств недостаточно. На протяжении последующих дней злоумышленники убеждали пенсионерку вложить больше денег. Поддавшись на уговоры, женщина в общей сложности «инвестировала» 246 500 рублей собственных и кредитных средств. Однако, лжеброкеры продолжали требовать перевести еще больше средств, после чего, женщина, наконец, поняла, что всё это время разговаривала с аферистами.

Помните, что ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Инвестирование – всегда риск! Не производите финансовых операций под диктовку неизвестных вам лиц.