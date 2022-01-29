Лэгэнтей танцует осуохай в честь победы Рассадина

В Красноярске Лэгэнтей с друзьями-болельщиками станцевали и спели осуохай в честь победы якутского борца Виктора Рассадина на турнире «Иван Ярыгин». Ранее в Инстаграме звезду якутской эстрады Лэгэнтэя называли «самым ярым болельщиком». Любители спорта комментировали, что «крики Лэгэнтэя были слышны», «Лэгнтэй болеть умеет», «настоящий фанат», некоторые шутили, что крики певца принесли победу якутскому борцу. ЭЭЭ УОЛ!🔥🔥🔥 Самый горячий болельщик на Ярыгинском турнире – Лэгэнтэй! Так же двукратный олимпийский чемпион Роман Власов @vlasovroma90 поздравил в Инстаграме Виктора Рассадина с победой на Ярыгинском турнире.

Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

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