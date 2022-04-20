Лэгэнтэй призывает принять участие в акции в поддержку Путина

Известный якутский певец Иннокентий Васильев — Лэгэнтэй призвал неравнодушных земляков принять участие в акции в поддержку президента страны Владимира Путина.

— Во время Великой Отечественной войны деятели культуры, наши знаменитые артисты по всей стране — и в тылу для народа, и на фронте на передовой — проводили агитконцерты, тем самым они поднимали дух народа. Сегодня наступило время поддержать нашего президента Владимира Путина. Мы #ZaРоссию #СвоихНеБросаем #ZaПрезидента — говорит певец.

Акция состоится 22 апреля в 17.00 часов на Комсомольской площади