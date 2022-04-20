20.04.2022
16:50
189
Общество
Лэгэнтэй призывает принять участие в акции в поддержку Путина
Известный якутский певец Иннокентий Васильев — Лэгэнтэй призвал неравнодушных земляков принять участие в акции в поддержку президента страны Владимира Путина.
— Во время Великой Отечественной войны деятели культуры, наши знаменитые артисты по всей стране — и в тылу для народа, и на фронте на передовой — проводили агитконцерты, тем самым они поднимали дух народа. Сегодня наступило время поддержать нашего президента Владимира Путина. Мы #ZaРоссию #СвоихНеБросаем #ZaПрезидента — говорит певец.
Акция состоится 22 апреля в 17.00 часов на Комсомольской площади
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
#Лэгэнтэй#Лэгэнтэй призывает принять участие в акции в поддержку Путина#республика саха (якутия)#Якутия
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