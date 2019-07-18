Легенды якутской политики, государственные долгожители, «Нескучная политика»

Еще снимки из архива. На этом фото два подзабытых государственных деятеля. Александр Кугаевский считается ученым человеком, экономист, работал в Якутском филиале Сибирского отделения АН СССР. После научной работы занимал высокие государственные должности: первый заместитель председателя Комитета РС (Я) по экономике и прогнозированию, председатель Комитета по внешним экономическим связям РС (Я), первый заместитель министра внешних связей РС (Я), министр экономики, начальник управления Администрации Президента РС (Я) по экономике, финансам и валютным ресурсам, министр финансов РС (Я).

Был директором Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета. Теперь там же заместитель ректора по аналитической деятельности. В этом году отметил свое 70-летие.

Рядом с ним экс-народный депутат РС(Я) Гаврил Местников, долгое время был директором Государственного театра оперы и балета (насколько помню, с 1991 до 2013 года, когда ему на смену пришел другой экс-народный депутат республики Сергей Сюльский). В молодости недолгое время работал в милиции. Был председателем общественного совета УВД Якутска. После ухода из театра занимается общественной деятельностью.

Варвара Андреевна Петрова – легендарная личность. Руководила тремя улусами. Ушла из жизни лет семь назад. Вот строки из ее биографии:

Трудовую деятельность начала учителем, затем работала инструктором райкома ВЛКСМ и освобожденным секретарем комсомольской организации колхоза имени К.Маркса;

с 1963 г. по 1964 г. — работа в аппарате Якутского обкома ВЛКСМ, а затем — более 10 лет — была вторым секретарем Горного райкома КПСС;

с 1975 г. по 1985 г. — председатель исполкома районных Советов народных депутатов Момского и Нюрбинского районов;

с 1985 г. по 1990 г. — первый секретарь Момского райкома КПСС;

с мая 1990 г. по октябрь 1992 г. — председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Республики Саха (Якутия) по вопросам работы Совета народных депутатов, управления, самоуправления и гласности;

с 18 января 1992 г. по 8 февраля 1994 г. — глава Абыйского улуса;

С марта 1995 г. по январь 2003 г. — глава администрации Нюрбинского улуса;

Почетный гражданин Республики Саха (Якутия), награждена тремя орденами. Ее родина – Нюрбинский улус.

Владимир Членов – долгожитель в государственной жизни Якутии, 68 лет. Сейчас – народный депутат РС(Я) и президент Торгово-промышленной палаты РС(Я). С 1972 года начал работать в комсомоле, то есть в политике он почти полвека. Был заместителем министра хлебопродуктов и пищевой промышленности ЯАССР, министром материальных ресурсов, торговли и транспорта Республики Саха (Якутия), заместителем председателя Правительства Республики Саха (Якутия), министром транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия). Фото конца 90-х.

Депутаты второго созыва Ил Тумэна (1997-2002) – вице-спикер Иван Черов и Иван Сухомясов. Последний был тогда начальником Государственной налоговой инспекции по РС(Я). Оба ушли из жизни. Иван Данилович Черов занимал следующие посты: в 1962-1972 гг. второй секретарь, первый секретарь Абыйского райкома ВЛКСМ, заведующий отделом, первый секретарь Якутского горкома ВЛКСМ.

В 1972-1980 гг. заместитель, первый заместитель, председатель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов.

В 1980-1983 гг. первый секретарь Булунского райкома КПСС.

В 1983-1986 гг. министр культуры ЯАССР.

В 1986-1988 гг. заведующий отделом легкой промышленности и товаров народного потребления Якутского обкома КПСС.

В 1988-1992 гг. заместитель Председателя Совета Министров ЯАССР.

В 1992-1994 гг. министр транспорта и связи Республики Саха (Якутия).

С 1994 г. генеральный директор программы экономической зоны развития «Лена».

В 1998-2003 гг. — заместитель Председателя Палаты Республики.

В 2008 году вместе с Яной Угаровой мы пришли тогда к депутату Ил Тумэн Александру Подголову и вместе придумали «Нескучную политику». На вопросы журналистов в непринужденной обстановке отвечали известные люди. Здесь была встреча тогда с министром по делам предпринимательства, развития туризма и занятости РС(Я) Юлией Песковской. На фото много известных сегодня журналистов и политиков, например, Ольга Балабкина (тогда народный депутат) и Софья Булчукей, главный редактор Sakhalife.ru. Интересно, что встреча проходила в развлекательном центре «Дракон».