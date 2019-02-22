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Легенды борьбы Японии Такада и Томияма станут почетными гостями Кубка мира в Якутске

Они приедут поддержать команду Японии.

Хозяева будущих летних Олимпийских игр в Токио-2020, сборная Японии выступит на Кубке мира-2019 сильнейшим составом. Обладатели бронзовых медалей Кубка мира-2018 выставят на ковре Якутска в каждой весовой категории по два борца. В составе команды из Страны восходящего солнца – два чемпиона мира, призеры и победители мировых и азиатских первенств.

Чтобы поддержать японскую делегацию, на Кубок мира в Якутск приедут легенды мировой борьбы Юдзи Такада и Хидэаки Томияма. Они станут почетными гостями главного командного турнира года в мировой борьбе, сообщает официальный сайт Кубка мира-2019.

Хидэаки Томияма является генеральным директором Федерации спортивной борьбы Японии, членом бюро Международной федерации Объединенного мира борьбы, чемпионом Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира, двукратным чемпионом Азиатских игр. Член Зала славы борьбы (UWW).

Юдзи Такада с 2003 года по сей день работает исполнительным директором Федерации спортивной борьбы Японии. Он является чемпионом и призером Олимпийских игр, четырехкратным чемпионом мира, чемпионом и призером Азиатских игр и десятикратным чемпионом Японии. Такада был успешен и в тренерской деятельности. Он руководил тренерским штабом сборной Японии на Олимпийских играх в Сеуле-1988 и Барселоне-1992. На летних Олимпийских играх 2000 года был директором сборной команды. С 1996 по 2000 годы был главой комитета по развитию федерации борьбы Японии. С 2000 года член проекта развития единоборств Олимпийского комитета Японии. Член спортивной комиссии, член антидопинговой комиссии Олимпийского комитета Японии. Чиновник ассоциации японских олимпийцев.

Юдзи Такаду хорошо знают и любители вольной борьбы в Якутии. Как мы знаем, в 1976 году на летних Олимпийских играх в Монреале именно Такада выиграл в финале турнира у якутского борца Александра Иванова, преградив ему путь к золотой медали главного спортивного события четырехлетия.

Источник: Официальный сайт Кубка мира-2019.
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