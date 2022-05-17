Легенды Якутии: любовь садовода и поэта

Первый садовод Якутии отметила бы 12 мая 2022 года 95 лет. Вместе со своим супругом, народным поэтом Иваном Михайловичем Гоголевым-Кындыл, они стали легендами нашего северного края. Без ее многолетнего кропотливого труда не росли бы сорта окультуренной черной смородины на участках якутских садоводов, а летний яблоневый цвет не пленял бы незабываемым зрелищем. Многие узнали нашу героиню. Мы говорим об ученом-селекционере Марии Алексеевне Чертковой, с 1953 года более 60 лет работавшая в Якутском НИИ сельского хозяйства.

Она проделала уникальный ломоносовский маршрут с побережья Северного Ледовитого океана до Москвы, чтобы научиться основам агрономии в столице СССР. Затем сумела внедрить и научно развить на малой родине полученные знания, для того, чтобы в Якутии стало возможным появление новой отрасли сельского хозяйства — плодово-ягодного садоводство.

Она доказала со своими коллегами, что в якутских фруктах и ягодах в 5 -10 раз больше витаминов, чем в привозных! Все ее 6 сортов смородины отличаются высокой урожайностью (до 12 кг с куста), морозостойкостью (они не замерзают в наши лютые холода в отличие от привозных сортов ягод), и, как сказали выше, имеют высокое содержание витаминов.

А какая любовь и взаимодополнение существовали в семье садовода Марии Чертковой и поэта Ивана Гоголева! Благодаря вдохновению этой любви многое было создано как в якутской литературе, так и в якутском садоводстве.

Об этом наш новый видеорассказ. Приятного просмотра!

,