Легендарный Томас Андерс выступил в Якутске

В рамках своего 25-летнего юбилея, агентство «Сахаконцерт» дарит своим зрителям ряд интересных мероприятий, самым ярким из которых можно называть концерт легенды мировой музыки Томаса Андерса, экс — участника группы Modern Talking, состоявшегося 11 октября на сцене ЦСП «Триумф». За техническую часть шоу отвечала компания «Звук&свет» под руководством Александра Борисова.

Звезда подарила якутским поклонникам свои песни главные хиты Modern Talking» «Soldier», «Geronimo», «Chery Lady», «You’re my heart», и конечно же, «Brother Louie».

Томас Андерс:

«Я впервые в Якутске. Говорили, что тут будет минус 60. Но, как оказалось, на улице только минус 4. Приеду еще раз обязательно, ждите!»

Анна, поклонница Андерса:

«Вначале, многие недоумевали, почему такая большая звезда приезжает в Якутск. За какие грехи, как говорится (смеется). Шоу отличное, спасибо организаторам и технической команде. Томас очень обаятельный, весь концерт пел только вживьем. Ох, и натанцевались мы с подружками!»

Автор выражает огромную благодарность за помощь при написании данной статьи Василию Кривошапкину и Александру Борисову.