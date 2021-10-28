Легендарный Арес вывел на след потерявшейся 8-летней девочки

Вчера, 27 октября, сотрудники полиции и родители объявили розыск 8-летней Ксении Куриловой:

«Она не пришла в школу. Девочка проживает по ул. Каландарашвили. Была одета в синюю куртку, капюшон оторочен мехом. На ногах серые сапожки, чёрные колготки. На голове розовая шапочка с длинными ушами. С собой носит розовый школьный рюкзак. У девочки рост 120 см, худенькая. По национальности юкагирка. Плохо ориентируется в городе».

Спустя несколько часов СМИ сообщили, что девочку нашли. Ксюша Курилова находилась в торговом павильоне по ул. Лермонтова. На след девочки вывели знаменитые напарники — кинолог Иннокентий Яковлев и Арес.

На счету у полицейского и его розыскной собаки раскрытие уличных преступлений, обнаружение без вести пропавших людей, в том числе в экстремальных условиях Крайнего Севера, сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)