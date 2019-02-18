Легендарные «Виртуозы Якутии» отмечают 25-летие

25 лет исполняется Государственному ансамблю скрипачей РС(Я) «Виртуозы Якутии». 25 лет с того дня, когда ансамбль 6-8 летних детишек впервые выступил перед зрителем, и это было 1 марта 1994 года на торжественном открытии Высшей школы музыки РС(Я). С этой даты и ведёт отсчет своей истории, можно сказать, самый популярный и востребованный в России и за рубежом музыкальный коллектив Республики.

— Более 2000 концертов за 25-летнюю историю ансамбля.

— 28 покоренных стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки и всех Федеральных округов РФ.

— Победители 7-ми международных фестивалей-конкурсов.

— 4 раза гастроли по США (20 штатов).

— Выступление в Карнеги Холл в Нью Йорке и Российском культурном центре в Вашингтоне.

— 76 концертов в Санкт-Петербурге (в том числе участие в юбилейной декаде в честь 300-летия Санкт-Петербурга).

— 14 ноября 2018 года сольный концерт в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии на Невском проспекте, при полном аншлаге, по программе Санкт-Петербургского Международного Культурного Форума и в рамках абонемента «классика-джаз-классика» Санкт-Петербургской филармонии. В результате ансамбль пригласили принять участие в Санкт-Петербургском Международном Культурном Форуме-2019г. С сольным концертом, который состоится 15 ноября по тому же адресу и тоже по программе абонемента Санкт-Петербургской филармонии.

— 60 концертов во всех концертных залах Москвы.

Как итог членство в Союзе концертных организаций России СКОР (с 2010 года).

А стартовал юбилейный год с концерта ансамбля в Алдане 25 января на торжественном мероприятии, посвящённом подведению итогов года.

В марте-апреле 2019 года у нас гастроли в Мексику и США

(12 концертов). По возвращении концерт для космонавтов на орбите в Звёздном городке. И много интересных гастролей по Якутии, России и миру.

20 февраля, в честь юбилея ансамбля стартует цикл абонементных концертов «25 лет служения её величеству скрипке». Первый концерт под названием «В начале была музыка» пройдет в Русском Драматическом театре им. А.С. Пушкина, начало в 18-30.