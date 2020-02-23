Легендарному инспектору ГАИ Дмитрию Алексееву — 93!

Сегодня поздравления с Днем рождения принимает легендарный инспектор ГАИ Якутии Дмитрий Николаевич АЛЕКСЕЕВ. Почетному гражданину г. Якутска, ветерану Госавтоинспекции и ветерану Великой Отечественной войны сегодня исполняется 93 года. Жители столицы республики старшего возраста, наверняка, помнят то время, когда автомобилей на дорогах Якутска было не так много, а его центральную улицу бессменно патрулировал гроза водителей-нарушителей – «ВОДКА». Пожалуй, уже мы не узнаем, кто стал автором такой забавной аббревиатуры, но вот ее расшифровку знают многие: «Водитель! Осторожно! Дорогу Контролирует Алексеев!».

Вот такой забавный факт из истории города, Госавтоинспекции и самого Дмитрия Николаевича. Кстати, эту самую 40-градусную он никогда не пил, да и другим не советовал. Особенно тем, кто за рулем. Как было бы здорово, если бы и теперешние водители при упоминании «ВОДКИ», так же, как и водители тех далеких 50-х,60-х или 70-х, вытягивались «по струнке» и даже думать не смели про выпивку перед тем, как отправится в путь!

Председатель Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД республики Лев Владимирович РАБИНОВИЧ вручил легенде службы цветы и подарки от коллег. Крепкого Вам здоровья и долгих лет, Дмитрий Николаевич!