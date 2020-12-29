29.12.2020
16:30
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Спорт
Легендарному Анатолию Баишеву присвоено высокое звание
Ветеран якутского мас-рестлинга Анатолий Баишев из Амгинского улуса стал мастером спорта России.
Приказ подписал министр спорта страны Олег Матыцин.
На официальном сайте министерства спорта страны приказ опубликован 28 декабря, согласно которому Анатолию Баишеву присвоено высокое звание мастера спорта России по мас-рестлингу. Норматив амгинский мадьыны выполнил во время чемпионата страны.
Отметим, что хотя Анатолий Баишев является чемпионом мира 2016 года, тогда еще не присваивались звания мастеров спорта международного класса.
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