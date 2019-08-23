Легендарная рэп-группа ONYX в Якутске

Буквально сейчас в ЦСП «Триумф» начинается одно из главных культурных событий этого лета — концерт легендарной группы ONYX.

Утром музыканты прибыли в аэропорт Якутска и их встречали, по традиции, кумысом и оладьями.

На видео организатора концерта Петра Говорова, Фредро Старр кричит «Уруй Айхал!»

На разогреве выступят популярные якутские рэп-исполнители, а специальным гостем концерта Onyx в Якутске станет известный российский рэп-исполнитель и битмейкер Рем Дигга.

По словам Петра Говорова, на выступление легендарной рэп-группы еще можно успеть. Он также сообщил, что стоимость билетов не будет повышена.