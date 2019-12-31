01.01.2020
02:06
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Якутск

Легендарная группа «Чингисхан» поздравила Якутск

Привет Якутск! Мы Чингисхан посылаем вам много любви с Рождеством и Новым годом! Мы надеемся скоро увидеться в холодном Якутске. Мы любим вас. С Новым годом!

Источник: https://www.instagram.com/p/B6vnckJI5tQ/
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