Легендарная актриса Русского театра отпраздновала двойной юбилей!

14 ноября народная артистка ЯАССР, актриса Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина Наталья Дорошенко отметила двойной юбилей — свое 80-летие и 50 службы в Русском театре им. Пушкина.

По традиции актриса отметила свой юбилей на сцене, в этот вечер сыграв для зрителей спектакль «Тетки». Перед началом спектакля легендарную актрису поздравил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин. Руководитель пожелал Наталье Федоровне крепкого здоровья, долголетия и самых бурных оваций зрителей.

— От всего сердца поздравляю вас с вашим двойным юбилеем. Вы являетесь вдохновением и примером для многих поколений актеров, радуете зрителей своим творчеством, неиссякаемой энергией, заряжаете позитивом и вашей потрясающей удивительной теплотой. От имени министерства культуры и духовного развития, министра Юрия Куприянову, хочу пожелать вам здоровья, новых интересных ролей. Будьте с нами как можно дольше и пусть крики браво и самые бурные аплодисменты не смолкают, — поздравил актрису Владислав Левочкин.

Поздравили актрису также представители Союза театральных деятелей РС(Я), директор Русского театра Александр Лобанов. В финале спектакля коллеги по театру подготовили для Натальи Федоровны праздничный поздравительный капустник.

Наталья Дорошенко родилась 14 ноября 1941 г. во Владивостоке, детство ее прошло в Петропавловске–Камчатском, где она в Доме пионеров с большим увлечением занималась пением, акробатикой, балетом. Еще обучаясь в театральном отделении Уссурийского культпросвет училища, сыграла роль Наташи в спектакле «Ленинградский проспект» Штока в Уссурийском драмтеатре. С 1962 года работала в театрах Уссурийска, Петропавловска-Камчатского, Иркутска, в 1971 г. приехала в Якутск, который стал для нее родным. На сцене Русском театре им. А.С. Пушкина она служит уже 50 лет, воплотила более 100 ролей. В 131-м театральном сезоне актрису можно увидеть в спектаклях: «Тетки» (комедия), «Капитанская дочка», «Очень простая история», «Мертвые души» (2019 г).