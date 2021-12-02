Легенда якутского кик-боксинга стал замглавы улуса

По информации источника Sakhalife, Николай Сергеевич Иванов, известный кикбоксер и тай-боксер, назначен заместителем главы Хангаласского улуса. Ранее он работал директором Нерюнгринской птицефабрики Николай Иванов начинал спортивную карьеру в 90-е годы, был призером многих российских и международных соревнований кик-боксингу и тайскому боксу, в том числе на призы короля Таиланда.

Фото: Спорт Якутии Источник: Сетевое издание Sakhalife

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