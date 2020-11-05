Легенда Махтала от якутского спецназа

К 30-летию со Дня образования отделов специального назначения, которое будет отмечаться 13 ноября, во ФСИН России будет издана электронная кулинарная книга любимых рецептов сотрудников подразделений.

В рамках данного интересного проекта сотрудники отдела специального назначения «Белый медведь» Якутии поделились рецептом своего любимого блюда. Им стала рулька из жеребятины «Легенда Махтала», в числе ингредиентов которой брусника, яблоко, различные овощи и специи. Подается приготовленное на костре сочное мясо во вкуснейшем медово-горчичном соусе.

Также они приготовили таежный чай с брусникой, розмарином, чабрецом и медом. Такой напиток согреет каждого в холодную зимнюю пору, к тому же он богат витаминами и обладает полезными свойствами.

Не забыли спецназовцы о красиво сервированном столе со свежей зеленью и лепешками и интересной подаче блюда на деревянном подносе – все это было простым, но изящным.

Напомним, в честь юбилея отделов специального назначения ФСИН России проводится конкурс эмблем. Эмблема отдела специального назначения «Белый медведь» Якутии вошла в десятку лучших и участвует в финальном конкурсе в официальном аккаунте Инстаграм ФСИН России.